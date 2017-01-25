На станциях метро "Театральная" и "Горная" могут установить стеклянные ограждения

На станциях метро "Театральная" и "Горная", которые в настоящее время находятся на стадии строительства, могут появиться стеклянные ограждения для платформ метро.

Подобные конструкции тестировались с ноября 2015 года на станции "Приморская". Зона со стеклянными дверьми была при этом ограждена от пассажиров. В "Петербургском метрополитене" посчтитали, что механизмы надо незначительно доработать, сообщает "Фонтанка.ру". Этим займется разработчик ограждений, ООО "НПКФ "Техком".

Ранее предполгалось, что такие двери появятся на станциях "Новокрестовская" и "Беговая", которые откроют в феврале 2018 года. Сотрудники "Петербургского метрополитена" заявили, что соответствующих строительных норм и правил нет, а в утвержденных до 2011 года проектах, таких как участки будущего Фрунзенского радиуса от "Международной" до "Шушар" и Красносельско-Калининской линии до станции "Казаковская", не содержится рекомендаций по установке ограждений.

В настоящее время вопрос установки стеклянных дверей на станциях "Горная" и "Театральная" окончательно не решен. Сообщается, что стоимость ограждений повышает стоимость работ "на миллионы рублей".