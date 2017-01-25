Испытания первого электробуса в Петербурге признали успешными

В Петербурге подвели итоги испытания экологичных автобусов, работающих на электричестве. С ноября 2016 года электробус "Камаз-6282" работал по маршруту № 9 "Автобусная улица - площадь Мужества". За это время автобус проехал 4200 км, им воспользовались 16 тыс. пассажиров.

Одним из немногих недостатков электробуса стал небольшой запас хода — при полной зарядке он составляет 76 км, сообщает "Пассажиравтотранс". По словам водителей, новый тип автобусов отличается удобным управлением и зарядкой транспортного средства. Пассажиры также оценили новинку, похвалив бесшумный и плавный ход.

Использование электробуса позволяет значительно снизить расходы по сравнению с дизельным автобусом. Это связано с ценой электроэнергии и уменьшением объема технологических работ, что обусловлено особенностями конструкции.

Однако цена автобусов с электродвигателем, которая превышает цену дизельных собратьев почти в два раза, увеличивает амортизационные отчисления. Поэтому достижение положительного экономического эффекта возможно при условии субсидирования производителей за счет средств федерального бюджета. В "Пассажиравтотрансе" надеются, что соответствующая федеральная программа могла бы поддержать широкое применение экологичного транспорта в России.

В первом квартале текущего года в Петербург прибудет двухсекционный электробус, который будет вмещать до 170 пассажиров. Новый тест позволит сравнить работу различных моделей техники в условиях города на Неве.