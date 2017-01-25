В Турции семерых россиян судят по обвинению в подготовке терактов

В Турции девять человек, в том числе семь граждан России, предстали перед судом по обвинению в причастности к запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство". Также их обвиняют в подготовке терактов на территории Турции, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Hurriyet.

По данным издания, подсудимыми являются Зелимхан Цайсаев, Аза Бепджахоба, Зукра Борчашвили, Салман Дакаев, Киури Хацаев, Бекхам Алимханов, Хассан Орстхо, Фуат Гюнеш и Фатьма Алтынташ.

Сообщается, что они планировали совершить атаки в июне 2016 года, однако их схватили турецкие спецслужбы. В обвинительном заключении сказано, что теракты планировалось совершить с помощью моделей самолетов, способных перевозить до 50 кг взрывчатки, которая была переправлена в Стамбул из провинции Шанлыурфа на границе с Сирией. Две модели самолета были изъяты у Хацаева и Орстхо, а у Цайсаева нашли детали для изготовления "жилетов смертников", сообщает РИА "Новости". Подсудимым грозит до 15 лет заключения.

Посольство РФ в Анкаре на данный момент не прокомментировало ситуацию.