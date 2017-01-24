Глава ТСЖ в Купчино заплатит 4 млн рублей за падение балкона на женщину с ребенком

Бывшего председателя ТСЖ "Веста" Андрея Казакова признали виновным в обрушении фрагмента балкона на женщину с ребенком. Изначально его обвиняли в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, за что Казакову грозило до шести лет заключения. Позднее суд переквалифицировал дело, за причинение тяжкого вреда глава ТСЖ получил два года ограничения свободы, также он выплатит компенсацию морального вреда в размере четырех миллионов рублей.

Инцидент, за который судили Казакова, произошел в мае 2016 года. На улице Ярослава Гашека, 7, корпус 1, с 12 этажа упала облицовочная плита. В это время в подъезд заходила 31-летняя жительница дома с ребенком в коляске, она получила серьезные травмы головы. Женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии, ей потребовалась операция. Ребенок при этом не пострадал.

Позднее следствие установило, что глава товарищества собственников жилья знал о дефектах дома, которые могли причинить вред жильцам. О них неоднократно сообщали председателю ТСЖ на протяжении нескольких месяцев. Казаков не предпринял никаких действий, направленных на их устранение, что является "нарушением права потребителей — жильцов данного дома на получение безопасных услуг".

Уголовное дело под свой контроль взял председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Глава Фрунзенского района Петербурга поручил провести внеочередные проверки фасадов и балконов всех домов данной серии в Купчино. Как оказалось, дом, с которого упала плита, не ремонтировали с 1975 года.