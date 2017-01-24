На петербургских дорогах 25 января ожидается сильная гололедица

На дорогах Петербурга в среду, 25 января, ожидается сильная гололедица. В прошедшие выходные в городе была относительно теплая погода, которая сменилась снижением температуры, что и привело к осложнению ситуации на дорогах.

В среду в Северной столице ожидается переменная облачность, ночью местами пройдет небольшой снег, сообщает ГУ МЧС по Петербургу. Ветер ночью переменный слабый, днем южный, юго-западный 4-9 м/с.

Температура воздуха в течение суток будет колебаться в районе -7...-9 градусов, ночью в окрестностях города похолодает до -13 гр. Атмосферное давление будет повышаться.