В Петербурге от гриппа скончались три человека

В Петербурге уже три человека умерли от гриппа. Два пациента, один из которых москвич, скончались в Боткинской больнице, а еще один — во Введенской больнице. Все трое поступили в медучреждения в очень тяжелом состоянии.

Инфекционисты сравнили статистику смертности от гриппа с Финляндией, где проживает лишь пять миллионов человек. На начало 2017 года там скончался 21 человек, а в России, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, только пять человек.

Несмотря на это, нынешней зимой не ожидается масштабной эпидемии гриппа и ОРВИ. Количество госпитализаций в текущем сезоне с учетом прогнозных значений на ближайшие семь недель в два раза меньше, чем в прошлом году, сообщает "Доктор Питер". При этом в 2016 году максимальное число госпитализированных составило 1627 человек в сутки, в то время как в текущем сезоне это количество скорее всего не будет превышать 400 человек в неделю.

В целом в городе заболеваемость гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями находится на неэпидемическом уровне. При этом заболеваемость превышает значение недельного эпидемического порога из-за количества заболевших среди взрослого населения.

Отмечается, что в Петербурге регистрируются лабораторно подтвержденные случае заражения гриппом A H3N2 (гонконгский грипп). Ранее сообщалось, что текущей зимой в России ожидается распространение этого вируса.

Накануне, 23 января, стало известно, что в Петербурге из-за гриппа закрыли две детсадовские группы. В них отсутствовало более 20% детей.