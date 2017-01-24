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Мизулина предложила давать учителям пожизненное заключение за растление малолетних

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© Фото: flashnord.com

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Накануне СМИ сообщили о том, что в московской "Лиге школ" директор и его заместитель более 20 лет сексуально домогались учениц.

Член Совета Федерации Елена Мизулина предложила внести на рассмотрение Государственной Думы законопроект об ужесточении наказания за растление малолетних. Она призывает ввести пожизненное заключение для родителей и учителей, которые совращали детей. Об этом сообщается на официальном сайте сенатора.

"В ситуации, когда взрослые пользуются доверием детей, совращая их, вполне можно говорить о необходимости еще одного состава для пожизненного заключения... Например, когда сексуальное растление осуществляется родителями, педагогами, то есть теми людьми, с которыми дети проводят большое количество времени и которые входят в круг доверенных лиц для ребенка", — заявила Мизулина.

Сенатор, которая накануне сообщила об уходе из "Справедливой России", добавила, что в настоящее время своего рассмотрения дожидается законопроект, который предусматривает снятие ограничение, связанного со сроками давности по преступлениям педофилов.

"Судебное разбирательство по таким преступлениям требует продолжительного времени. В результате годы уходят на то, чтобы довести дело до суда. И даже если вина установлена, правоохранительные органы вынуждены освобождать преступника на основании истечения срока давности. Педофилы, конечно, об этом знают и пользуются этим, скрываясь и затягивая следственный процесс. Наличие срока давности работает на них", — сказала член Совета Федерации.

В понедельник, 23 января, "Медуза" опубликовала статью о московской школе для одаренных детей "Лига школ". Ее директор Сергей Бебчук и его заместитель Николай Изюмов на протяжении двух десятилетий сексуально домогались учениц, об этом заявили выпускники и бывшие сотрудники школы. В 2015 году несколько выпускников и учителей "Лиги школ", узнав о домогательствах, заставили руководство уволиться. Школа была реорганизована, однако Бебчук и Изюмов продолжили после этого работать с детьми.

После появления статьи Следственный комитет России начал проводить проверку. Следствие даст правовую оценку действиям учителей и руководства образовательного учреждения.

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