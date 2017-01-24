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Движение по Тучкову мосту могут открыть раньше срока

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© Фото: gov.spb.ru
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    Реконструкция моста выполнена почти на 30%.

    Реконструкция Тучкова моста завершится раньше запланированного срока, к настоящему моменту уже проведено 28,6% работ.

    Ремонт ведется в соответствии с календарным планом. Работы не прерывались даже в период неблагоприятных погодных условий. Уже было проведено устройство временных опор и ледорезов под стационарными пролетами, а также под разводным пролетом, произведена укрупнительная сборка и монтаж металлоконструкций стационарных пролётных строений по первому этапу и другое. Сейчас на Тучковом мосту устанавливают монолитную железобетонную плиту проезжей части. Работы ведет ЗАО "Пилон" по заказу комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

    По контракту завершение ремонта, начавшегося летом 2016 года, было намечено на II квартал 2018 года, однако в сентябре стало известно, что оптимизация технических решений и перераспределение лимитов финансирования позволили перенести завершение работ на конец 2017 года.

    Из-за ремонта на Тучковом мосту прекращено трамвайное движение. Автотранспорт продолжает ездить по двум полосам в направлении Петроградской стороны, а ежедневно с 00:00 до 06:00 мост закрыт для машин. Движение в сторону Васильевского острова осуществляется по Биржевому мосту. На время проведения реконструкции набережная Макарова от Среднего проспекта до Тучкова моста стала односторонней.

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