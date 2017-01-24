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Минкультуры РФ хочет увеличить госпошлину на зарубежные фильмы в 1400 раз

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© Фото: lefigaro.rf

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В 2016 году в России вышло 585 фильмов, 413 из которых были иностранными.

Министерство культуры РФ обсуждает идею увеличить сумму госпошлины на прокат зарубежных фильмов в 1400 раз. Чиновники предлагают поднять плату с 3,5 тыс. рублей до 5 млн рублей, сообщают "Ведомости" со ссылкой на управляющего директора государственного Фонда кино Антона Малышева.

По мнению властей, подобная мера "позволит очистить прокат от заметного числа иностранных фильмов низкого качества", что приведет к увеличению сеансов отечественных фильмов.

Отмечается, что стоимость прокатного удостоверения для российских фильмов также планируют поднять до 5 млн рублей. Тем не менее, эти затраты так или иначе будут компенсированы производителям и прокатчикам.

Чиновники не в первый раз предлагают ограничить показ иностранных фильмов в России. Ранее предлагалось облагать НДС билеты на зарубежные фильмы в кинотеатрах, а также ввести прогрессивную шкалу налогов на иностранные киноленты.

В 2016 году, по данным "Бюллетеня кинопрокатчика", в России вышло 585 фильмов, 413 из которых были иностранными.

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