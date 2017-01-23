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Петербургу в честь годовщины снятия блокады подарят икону Стефана Великопермского

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© Фото: sovet.ethnorelig.ru

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Святителю во время блокады молились ленинградцы, которых эвакуировали в Пермь.

Петербургу в честь 73-й годовщины со дня снятия блокады Ленинграда подарят икону святителя Стефана Великопермского. Ее привезут из Перми завтра, 24 января.

Встречать икону будут в 10:00 на Ладожском вокзале (платформа 3). После этого пройдет крестный ход до Храма Успения Пресвятой Богородицы, который находится на Малоохтинском проспекте, 52. В 11:00 в храме начнется торжественная литургия, ее проведет архиепископ Петергофский Амвросий.

В историко-культурном мероприятии примут участие члены совета ветеранов Петербурга, жители блокадного Ленинграда, администрация Красногвардейского района, Санкт-Петербургский дом национальностей и Пермское землячество в Петербурге.

Пермский край во время Великой Отечественной войны стал домом для 379 тыс. эвакуированных жителей блокадного Ленинграда. Во время эвакуации ленинградцы молились в храмах пяти северных регионах у образа Стефана Великопермского. Сама икона святителя Стефана была написана по заказу Пермского землячества в Петербурге.

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