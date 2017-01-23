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Картина дня: "Зенит-арена", Верховный суд и порезанный мигрант

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© Фото: researchvia.co

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Когда сдадут "Зенит-арену" комиссии ФИФА, почему ФАС отменила итоги конкурса на строительство Верховного суда и где в Петербурге порезали мигранта.

За прошедшие сутки, по версии "Монитора", самой обсуждаемой новостью стало заявление Мутко о том, "Зенит-арену" сдадут комиссии ФИФА в феврале. Среди петербургских СМИ первыми об этом написали: "Аргументы и Факты" 14:25, "Невские новости"  14:40 и "Агентство бизнес новостей" в 15:05. 

"Зенит-арену" сдадут комиссии ФИФА в конце февраля. Об этом заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко на совещании премьер-министра Дмитрия Медведева с вице-премьерами.

"Все готово. В конце февраля мы сдаем его ФИФА", — передает "Интерфакс-Недвижимость" слова Мутко.

Вице-премьер добавил, что два матча "Зенита" пройдут на новом стадионе в апреле 2017 года.

Мутко рассказал и о подготовке двух других стадионов к Кубку Конфедераций, который пройдет летом 2017 года. По его словам, на стадионе в Казани уже проводятся матчи Чемпионата России по футболу, а в настоящее время его адаптируют к международным соревнованиям. Стадион в Сочи будет готов в феврале.

Инспекционный визит комиссии ФИФА по городам проведения матчей Кубка Конфедераций начнется 27 февраля в Петербурге. Об этом сообщило агентство "Р-Спорт" со ссылкой на генерального директора оргкомитета "Россия-2018" Алексея Сорокина.

Техническое тестирование "Зенит-арены" пройдет 11 февраля. В рамках тестового мероприятия "Первый посетитель", рассчитанного на 10 тыс. человек, пройдет мотошоу, использование сувенирной продукции и фотографирование участников, сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат вице-губернатора Петербурга Игоря Албина. 

Второй популярной новостью, по версии "Монитора", стало сообщение о том, что ФАС отменила итоги конкурса на строительство Верховного суда в Петербурге. Среди петербургских СМИ первыми об этом написали: "Фонтанка.ру" в 18:00, "Санкт-Петербург.ру" в 18:16 и "Деловой Петербург" в 18:30.

Федеральная антимонопольная служба отменила итоги тендера на строительство Верховного суда в Петербурге. Основанием для этого решения стала публикация неполного комплекта технической документации, сообщает "Фонтанка.ру". Ранее сообщалось, что ФАС приостановила заключение контракта стоиомстью 29,5 млрд рублей с победителем конкурса, УК "Кредо".

Около 15% технического задания связаны с информацией для служебного пользования из-за государственной важности стройки. При этом документы не были опубликованы на портале госзакупок, из-за чего с ними не могли ознакомиться даже подрядчики с допусками ФСО и ФСБ. Это и стало нарушением условия закупок.

Генподрядчику работ, ФГУП "Строительное объединение", придется провести новый конкурс на строительство Верховного суда и Дворца танцев Бориса Эйфмана. Отмечается, что новый поиск подрядчика может продлиться две-три недели.

Жалобу в ФАС подавало ПСБ "Жилстрой", которое посчитало, что при проведении тендера конкурсная комиссия необоснованно снизила баллы. Гендиректор компании Александр Желиостов заявил, что жалобу в итоге признали необоснованной.

В среду, 25 января, ФГУП "Строительное объединение" подведет итоги конкурса на строительство жилья, рассчитанного на 600 квартир. На контракт стоимостью 6,2 млрд рублей также претендуют УК "Кредо" и ПСБ "Жилстрой". 

Третьей популярной новостью, по версии "Монитора", стало сообщение о том, что неизвестный зарезал продавца круглосуточного магазина в Купчино. Среди петербургских СМИ первыми об этом написали: 22 января "Фонтанка.ру" в 11:50, "Мой Район" в 14:05, "Петербуржский Дневник" 23 января в 09:20.

Накануне ночью, 23 января, неизвестный с ножом напал на сотрудника круглосуточного магазина "Продукты" в Купчино. Злоумышленник нанес продавцу множественные колото-резанные раны в область груди и живота. Инцидент произошел около двух часов ночи во Фрунзенском районе на Купчинской, 8. Об этом сообщает Piter.TV.

Пострадавшего в тяжелом состоянии увезли больницу. Медики диагностировали множественные ножевые ранения и травматический шок. Сейчас 22-летний гражданин Киргизии находится под присмотром врачей, пока он не может рассказать о случившемся.

В полицию с заявлением обратились сотрудники медучреждения. Они сообщили, что в районе 02:30 к ним привезли раненного мужчину. Правоохранители начали проверку, в ближайшем будущем будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Самыми оперативными за сутки стали: "Агентство Бизнес Новостей", "Невские новости" и "Петербургский дневник".

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