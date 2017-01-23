РПЦ получит комплекс построек на Каменном острове

Смольный передаст в собственность Русской православной церкви комплекс построек на Каменном острове. РПЦ получит здания, расположенные на 1-я Березовой аллее, 16-18, литеры Б и В, сообщает "Новая газета".

Здание под литерой А Петербургская епархия получила в собственность еще осенью 2016 года, там расположена резиденция митрополита Петербургского и Ладожского. При этом весь комплекс с 1992 года находится в безвозмездном пользовании РПЦ.

На средства епархии было проведено восстановление здания под литерой А, а также строительство административного корпуса под литерой Б и хозяйственного блока под литерой В. Однако новое строительство запрещено законом, так как оно проведено в охранной зоне и границах памятника, которым является "Особняк Криличевской с участком парка" (1-я Березовая аллея, 18). Историческое здание было построено более ста лет назад.

В настоящее время РПЦ передают Исаакиевский собор, о чем губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил 10 января. Это не единственные здания, которые Церковь получит от правительства Петербурга — "Санкт-Петербург.ру" подготовил большой материал о том, какие здания передали РПЦ и какие она начинает "просить" у властей.