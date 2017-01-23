В Петербурге за неделю вывезли 140 тысяч кубометров снега

За минувшую неделю в Петербурге вывезли 140 тыс. куб. м снега. Всего с 16 по 22 января в городе было организовано более 9,9 тыс. смен техники и 9,2 тыс. смен уборщиков.

Особое внимание за этот период уделялось уборке узких улиц в центре Петербурга, для этого 16 и 17 января использовались эвакуаторы. Также дорожники воспользовались хорошей погодой, которая была в выходные, для борьбы с оставшимися участками наледи.

Сегодня, 23 января, улицы города убирали более 1000 человек и 670 единиц спецтехники.

В ближайшее время дорожные предприятия займутся очисток территорий вокруг мемориалов и других памятных мест перед грядущим Днем полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

С начала зимы в Петербурге вывезли около 1,4 млн куб. м снега. Всего с ноября на город выпало около 142 см осадков.

Во вторник, 24 января, в Петербург вернутся заморозки и снег, сообщается на сайте Смольного. При этом ранее стало известно, что синоптики обещают теплую и солнечную неделю.