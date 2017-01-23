В Петербурге из-за гриппа закрыли две детсадовские группы

В Петербурге из-за гриппа закрыли две группы в детских садах Красносельского района. В группах отсутствует более 20% детей, сообщает "Доктор Питер" со ссылкой на Роспотребнадзор. Закрытие продлится семь дней.

В целом в городе заболеваемость гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями находится на неэпидемическом уровне. При этом заболеваемость превышает значение недельного эпидемического порога из-за количества заболевших среди взрослого населения.

Отмечается, что в Петербурге регистрируются лабораторно подтвержденные случае заражения гриппом A H3N2 (гонконгский грипп). Ранее сообщалось, что текущей зимой в России ожидается распространение этого вируса.

Ао данным Боткинской больницы, за последнюю неделю в больницы города из-за гриппа и ОРВИ были госпитализированы 373 взрослых петербуржца, в том числе в больницу им. Боткина — 212. С 16 по 22 января у 74 взрослых жителей города был лабораторно подтвержден диагноз грипп A H3N2, еще у одного — грипп В.

Ранее в январе министр здравоохранения Вероника Скворцова утверждала, что рост заболеваемости гриппом в России придется на вторую половину января и февраль.