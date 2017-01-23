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За изготовление и реализацию поддельных продуктов будут наказывать исправительными работами

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© Фото: sovetinfo.com

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В прошлом году четверть подделок молочной продукции была выявлена в образовательных и других социальных учреждениях.

Роспотребнадзор собирается ужесточить наказание за производство и реализацию поддельных продуктов. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс предполагают до двух лет исправительных работ за фальсификаты, сообщают "Известия". Касаться это будет и тех продавцов, которые не знает, что производитель прислал им подделку.

Фальсифицированные пищевые продукты, согласно закону "О качестве и безопасности пищевых продуктов", — это "пищевые продукты, материалы и изделия, умышленно измененные или имеющие скрытые свойства и качество, информация о которых является заведомо неполной или недостоверной".

В случае утверждения поправок в УК РФ появится статья "Производство в целях сбыта, ввоз на территорию РФ в целях сбыта либо реализация фальсифицированной пищевой продукции". Продажа подделок в крупном размере на сумму от 500 тыс. до 1 млн рублей будет наказываться штрафом от 300 до 800 тыс. рублей или годом исправительных работ. Реализация фальсификатов группой лиц по предварительному сговору будет караться штрафом до 1 млн рублей или исправительными работами сроком до двух лет. Размер штрафа за фальсификацию при организации питания в образовательных и медицинских учреждениях составит до 3 млн рублей.

В Роспотребнадзоре сообщили, что за восемь месяцев 2016 года поступило более 1700 уведомлений о выявлении фальсифицированной молочной продукции. Это около 80% от общего числа уведомлений. При этом четверть подделок выявляется при организации питания в дошкольных и других образовательных организациях, медицинских, оздоровительных учреждениях, организациях социального обслуживания.

В 2014 и 2015 годах Роспотребнадзор провел более 60 тыс. проверок производителей молока и молочных продуктов, было исследовано более 600 тыс. проб молока и молочной продукции. Установленным требованиям по физико-химическим показателям, в том числе по показателям фальсификации, в 2014 году не соответствовало 6,1%, а в 2015 году этот показатель увеличился до 6,4%.

В настоящее время обман потребителей в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях наказывается лишь штрафом в размере до 1 млн рублей для юридических лиц.

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