Смольный собирается расторгнуть договор аренды с Европейским университетом

Смольный собирается в одностороннем порядке расторгнуть договор аренды на здание Европейского университета в Петербурге. Комитет имущественных отношений принял такое решение из-за несоблюдения университетом охранных обязательств.

"Мы направили уведомление и отказались в одностороннем порядке от исполнения договора аренды из-за того, что они не соблюдали договор аренды в части соблюдения охранного обязательства, заключенного в отношении этого объекта. При проведенных проверках было установлено, что не соблюдаются требования, которые выдвигает КГИОП на этот объект. Университет обратился в суд, и суд встал на сторону КГИОПа. На основании этого мы направили уведомление в конце декабря", — передает ТАСС сообщение пресс-службы КИО.

В Европейском университете заявили, что в Смольном недовольны перепланировками здания учебного заведения, расположенного в доме № 3 по Гагаринской улице. Университет еще в 2013 году запланировал провести реконструкцию дворца Кушелева-Безбородко, а согласование проекта стоимостью более двух млрд рублей назначили на февраль 2017 года.

"Университету были высказаны претензии по поводу установки пластиковых окон на дворовых фасадах здания и по поводу возведения нескольких временных перегородок. Важно отметить, что все указанные нарушения не несут риска для культурных ценностей дворца и в процессе приспособления здания были бы автоматически исправлены", — передает "Фонтанка.ру" слова представителей университета.

Расторжение договора, заключенного еще в 2011 году, Европейский университет оспаривает в суде. Соответствующий иск был подан 9 января 2017 года. Спустя 10 дней суд удовлетворил ходатайство Европейского университета о принятии обеспечительных мер.

В начале декабря 2016 года Рособрнадзор приостановил действие лицензии Европейского университета. Это было связано со множественными нарушениями, выявленными весной того же года. Часть из них была устранена, но у Рособрнадзора оставались претензии по 32 нарушениям. Лицензию университету все-таки восстановили 13 декабря.