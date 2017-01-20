В Петербурге предложили запретить складировать снег на газонах

Петербургские активисты предложили запретить складировать снег в жилых зонах при уборке улиц города.



Представители движения "Красивый Петербург" сообщили, что во время уборки тяжелая техника, которая собирает снег, повреждает газоны и при это выносит землю с них на асфальт.



"Содержащиеся в снегу частицы бензина, масел, резины, асфальта, реагентов и песка, являющиеся отходами 3 – 4 класса опасности, при оттепели поступают в почву", — отметили активисты движения.



В сообщении "Красивого Петербурга" сказано, что по Правилам благоустройства территорий Санкт-Петербурга снег, после уборки, вывозят и размещают или утилизируют в специально оборудованных местах.



"В действительности многие коммунальщики и чиновники не считают проблемным назначать газоны такими "специальными" местами," — сказали градозащитники.



Активисты направили обращение в комитет по благоустройству с требованием проверить соблюдение правил благоустройства при уборке снега.



Градозащитники предоставили фотографии и видеозапись уборки снега в одном из дворов Красносельского района.

Видео: "Красивый Петербург"

Фото: "Красивый Петербург"