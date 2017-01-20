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Соединенные Штаты России: в соцсетях шутят о вмешательстве Кремля в салют в честь Трампа

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© Фото: pravda.kg

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Залпы салюта были похожи не на слово USA, а на USR.

В Вашингтоне накануне инаугурации избранного президента США Дональда Трампа устроили салют, залпы которого были похожи не на слово USA, а на аббревиатуру USR. Пользователи соцсетей предположили, что это может обозначать United States of Russia (Соединенные Штаты России).

Фото: twitter.com/djsplaon
 

Видео: YouTube/Randall Conner
 

"Что значит USR? Забыли добавить вторую S в USSR (СССР)?" — предположил пользователь @ian_anslow.

Скриншот: Twitter

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"Трамп раскрыл свои планы насчет Америки. Добро пожаловать в СШР," — написал @TheOnlyTraver.

Скриншот: Twitter
 

"О нет! Россия хакнула инаугурационный салют!" — считает @macrobum.

Скриншот: Twitter
 

США считают, что Россия связана с хакерскими атаками на Соединенные Штаты с целью повлиять на президентские выборы. В конце декабря 2016 года в связи с кибератаками были введены новые санкции, а 35 российских дипломатов объявили персонами нон грата, в начале января они покинули Соединенные Штаты.

В начале января сообщалось, что разведка США установила россиян, которые якобы передали WikiLeaks украденные электронные письма из штаба Демократической партии США во время предвыборной кампании 2016 года.

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