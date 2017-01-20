Активисты предложили переименовать Исаакиевский собор в Кирилловский после передачи в ведение РПЦ. Такую инициативу проявил "Национальный комитет 60+".

"К сожалению, наличие на карте города полумифического, неблизкого русской душе Исаакия Далматского не способствует единству российской нации. Даже депутаты Единой России не соблюдают приличия в полемике с оппозицией – тому подтверждение позорная стычка в стенах сакрального Мариинского дворца", — отмечается в сообщении активистов.

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По мнению членов "Национального комитета 60+", "самый величественный собор города, по сути, является главным подарком патриарху Кириллу на юбилей".

Кроме того, активисты обратились к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с просьбой взять под личный контроль скорейшее завершение передачи Исаакиевского собора в безвозмездное пользование Русской православной церкви.

Накануне, 19 января, стало известно, что на Марсовом поле в Петербурге все-таки проведут митинг против передачи Исаакиевского собора РПЦ, несмотря не запрет Смольного. Протестную акцию 28 января устроят в формате гайд-парка.

В этот же день на Исаакиевской площади собираются провести митинг в поддержку передачи собора Церкви.

В среду, 18 января, депутаты Законодательного собрания Петербурга устроили потасовку из-за обращения к министру культуры РФ с просьбой ускорить процесс передачи собора. Кроме того, на том же заседании депутаты отказались спрашивать у губернатора Петербурга Георгия Полтавченко о том, почему Смольный поменял мнение и все-таки решил отдать Исаакий РПЦ.