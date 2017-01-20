КГИОП передумал и признал здание медсанчасти на улице Одоевского не имеющим исторической ценности

Рабочая группа Совета по сохранению культурного наследия Петербурга признала здание медсанчасти № 1 завода им. М. И. Калинина не имеющим никакой исторической и архитектурной ценности. Таким образом был поддержан вывод историко-культурной экспертизы, проведенной московским экспертом Татьяной Кудрявцевой по заказу застройщика здания, компании "Петротрейд", сообщает движение "Живой город".

Заседание рабочей группы под председательством главы комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга Сергея Макарова состоялось в среду, 18 января. За день до этого исправленный текст историко-культурной экспертизы был опубликован на сайте КГИОП.

"По закону и информации на сайте, замечания граждан принимаются до 7 февраля, но непонятно, какой в них смысл – ведь решение КГИОП уже принял", — отмечается в сообщении активистов.

Первоначально экспертиза Кудрявцевой была опубликована в декабре 2016 года. В документе отсутствовали десятки страниц, это позднее признал сам КГИОП, назвав произошедшее "технической ошибкой". Градозащитники и эксперты-искусствоведы обнаружили в экспертизе многочисленные ошибки и "явно ангажированный и заказной характер выводов".

У здания КГИОП на площади Ломоносова активисты проведут серию пикетов, также они будут добиваться отставки Сергея Макарова. Первый пикет пройдет сегодня, 20 января, в 10:00.

Медсанчасть, построенная в середине 1950-х годов в стиле сталинского неоклассицизма, стала выявленным объектом культурного наследия регионального значения в 2015 году, в соответствующий реестр здание внес сам КГИОП.

Компания "Петротрейд", которая несколько лет назад приобрела здание медсанчасти на улице Одоевского, 10А, собирается снести его и близлежащий сад под жилую застройку.