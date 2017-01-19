"Макдоналдс" впервые за 50 лет создал новые рецепты "Биг-Мака"

"Макдоналдс" впервые за 50 лет существования "Биг-Мака" изменила рецепт знаменитого бургера. Компания представила два новых вида "Биг-Мака" — Mac Jr. ("Мак-младший") и Grand Mac ("Большой мак").

В "Маке-младшем" не будет булочки посередине, и в нем будет одна котлета вместо двух. Его энергетическая ценность составит 460 килокалорий, что на 49 ккал меньше оригинального "Биг-Мака".

Grand Mac будет в полтора раза больше оригинального бургера. Количество калорий также значительно увеличится — до 860 ккал.

Новые бургеры будут представлены в ограниченной серией во всех "Маконалдсах" в США, сообщает Chicago Tribune.

В ноябре 2016 года умер создатель рецепта "Биг-Мака" Джим Деллигати, ему было 98 лет. Знаменитый бургер он создал в 1967 году.