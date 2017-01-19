Рядом с заводом Сан-Галли на Лиговском снесут дом для постройки отеля

Дом № 56А на Лиговском проспекте снесут для строительства гостиницы. Соответствующее разрешение выдал Госстройнадзор Петербурга.

Застройщиком выступает ЗАО "Лиговский 54", который планирует разобрать аварийные конструкции здания, а при строительстве нового объекта восстановить внешний облик. "Лиговский 54" принадлежит отельному оператору "Кеско", который владеет отелем Ibis на Лиговском проспекте, 54.

Общая площадь гостиницы составит 19 тыс. 838 кв. м. Гостиничный комплекс рассчитан на 191 номер. Разрешение на строительство предусматривает возведение отеля от четырех до восьми этажей с подземным этажом.

Рядом с будущей гостиницей расположены исторические постройки чугунолитейного и механического завода Сан-Галли, включенные в реестр культурного наследия регионального значения. Они не пострадают при строительных работах. В 2008 году часть корпусов завода 1869-1870 годов постройки, не внесенных в реестр, снесли для строительства офисного здания, однако стройка была заморожена.