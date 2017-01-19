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Смольный собирается через суд забрать у СПбГУ Академическую гимназию

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© Фото: overgraph.ru

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Здание на Васильевском острове было передано университету в безвозмездное пользование, но после реконструкции его так и не ввели в эксплуатацию.

Смольный собирается отсудить у Санкт-Петербургского государственного университета здание Академической гимназии на Васильевском острове. Соответствующий иск, поданный комитетом имущественных отношений, будет рассмотрен 21 февраля.

Два здания в переулке Каховского, 9, были переданы правительством Петербурга СПбГУ в безвозмездное пользование. Университет проводил реконструкцию за счет бюджета города, при работах школа и спальный корпус были объединены в единое здание, а общая площадь возросла на 640 кв. м. После проведенных работ здание так и не было введено в эксплуатацию.

В пресс-службе КИО сообщили, что Смольный просить признать право государственной собственности города "на самовольно реконструированный объект недвижимости".

Отмечается, что иск комитета имущественных отношений не означает, что Смольный собирается выселить гимназию из здания на Васильевском острове. Правительство Петербурга часто подает в суд о признании права собственности для того, чтобы легализовать самовольные постройки, после чего здания передаются в пользование застройщикам.

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