Крещение-2017: фотографии купаний в Петербурге

Православные верующие, сегодня, 19 января, отмечают Крещение Господне. В этот день традиционно проходят крещенские купания. Для верующих было подготовлено 26 купелей в Петербурге и 63 — в Ленинградской области. Всего в Северной столице более 40 тыс. человек приняли участие в купаниях.
"Санкт-Петербург.ру" собрал фотографии людей, которые отметили Крещение и окунулись в проруби.
Кронверкская набережная
Фото: vk.com/Николай Ковригин
Фото: vk.com/Виталий Прощалыгин
Фото: vk.com/Алла Тарасова
Малая Бухарестская
Фото: vk.com/Алексей Шубин
Поселок Тярлево Пушкинского района Петербурга
Фото: instagram.com/tankizt
Поселок Тярлево Пушкинского района Петербурга
Фото: instagram.com/egorshinvalya
Фотографии: fiesta.city
Фото: instagram.com/msavinykh