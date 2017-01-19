Крещение-2017: фотографии купаний в Петербурге

Православные верующие, сегодня, 19 января, отмечают Крещение Господне. В этот день традиционно проходят крещенские купания. Для верующих было подготовлено 26 купелей в Петербурге и 63 — в Ленинградской области. Всего в Северной столице более 40 тыс. человек приняли участие в купаниях.

"Санкт-Петербург.ру" собрал фотографии людей, которые отметили Крещение и окунулись в проруби.

Кронверкская набережная

Фото: vk.com/Николай Ковригин

Фото: vk.com/Виталий Прощалыгин

Фото: vk.com/Алла Тарасова

Малая Бухарестская

Фото: vk.com/Алексей Шубин

Поселок Тярлево Пушкинского района Петербурга

Фото: instagram.com/tankizt

Поселок Тярлево Пушкинского района Петербурга

Фото: instagram.com/egorshinvalya

Фотографии: fiesta.city

Фото: instagram.com/msavinykh