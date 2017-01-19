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Жилищный комитет назвал худшие ЖКС города

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© Фото: voadm.spb.ru

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За 2016 год задолженность управляющих компаний выросла на 25% и достигла 18,8 млрд рублей.

"Жилкомсервис №1 Василеостровского района", "Жилкомсервис №2 Петроградского района" и "Жилкомсервис №1 Приморского района" назвали худшими по качеству работы в Петербурге. Об этом сообщает "Фонтанка.ру" со ссылкой на Жилищный комитет города.

На данный момент задолженность управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями составляет 18,8 млрд рублей. Из них 7 млрд приходятся на частные управляющие компании, в чьем ведении находится лишь четверть жилищного фонда.

За год долги в среднем выросли на 25%, при этом у ЖКС с государственным участием задолженность увеличилась на 22%, а у частных управляющих компаний — на 42%. ЖКС Петродворца удалось сократить кредиторскую задолженность.

Накануне, 18 января сотрудники Жилищного комитета проверили качество уборки по 88 адресам в Калининском, Приморском и Адмиралтейском районах. Существенные замечания по качеству уборки территории были выявлены по пяти адресам в Адмиралтейском районе, в остальных лишь по одному. При этом не было замечаний по содержанию водосточных труб и кровель многоквартирных домов.

В рамках проверок большая часть замечаний была сделана на территории, обслуживаемой ООО "Жилкомсервис Адмиралтейского района".

Всего в среду, 18 января, уборкой внутриквартальных территорий города занимались 6997 дворников и 454 единицы уборочной техники.

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