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Здание медсанчасти на улице Одоевского могут снести по решению КГИОП

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© Фото: Citywalls.ru

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Компания "Петротрейд", которая пару лет назад приобрела историческое здание, хочет снести его под застройку.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга собирается снять с охраны здание медсанчасти № 1 завода им. М. И. Калинина на улице Одоевского, 10А. Дом с 2015 года является выявленным объектом культурного наследия регионального значение, в соответствующий реестр здание внес сам КГИОП. 

Градозащитники выявили многочисленные недочеты и несоответствия в документе о предложениях по экспертизе на снятие дома с охраны. Несколько лет назад здание приобрела компания "Петротрейд", которая собиралась снести дом и прилегающий к нему сад под жилую застройку. Именно по запросу застройщика и была проведена экспертиза. 

Против снятия дома с охраны выступают жители окрестных домов, движение "Живой город" и Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры. Они потребовали отклонить экспертизу и решать судьбу исторического здания на заседании Совета по культурному наследию Петербурга, а не закрытой рабочей группы чиновников. 

В КГИОП возражения граждан по качеству экспертизы назвали "субъективными" и "оценочными", а мнение общественных организаций пообещали "принять к сведению". 

Сообщается, что дальнейшая судьба здания и сада решится сегодня, 18 января. При этом неизвестно, будет ли выполнено требование обсудить вопрос на открытом заседании Совета по наследию. 

Медсанчасть была построена в середине 1950-х годов в стиле сталинского неоклассицизма.

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