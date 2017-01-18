Здание медсанчасти на улице Одоевского могут снести по решению КГИОП

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга собирается снять с охраны здание медсанчасти № 1 завода им. М. И. Калинина на улице Одоевского, 10А. Дом с 2015 года является выявленным объектом культурного наследия регионального значение, в соответствующий реестр здание внес сам КГИОП.

Градозащитники выявили многочисленные недочеты и несоответствия в документе о предложениях по экспертизе на снятие дома с охраны. Несколько лет назад здание приобрела компания "Петротрейд", которая собиралась снести дом и прилегающий к нему сад под жилую застройку. Именно по запросу застройщика и была проведена экспертиза.

Против снятия дома с охраны выступают жители окрестных домов, движение "Живой город" и Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры. Они потребовали отклонить экспертизу и решать судьбу исторического здания на заседании Совета по культурному наследию Петербурга, а не закрытой рабочей группы чиновников.

В КГИОП возражения граждан по качеству экспертизы назвали "субъективными" и "оценочными", а мнение общественных организаций пообещали "принять к сведению".

Сообщается, что дальнейшая судьба здания и сада решится сегодня, 18 января. При этом неизвестно, будет ли выполнено требование обсудить вопрос на открытом заседании Совета по наследию.

Медсанчасть была построена в середине 1950-х годов в стиле сталинского неоклассицизма.