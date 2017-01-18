Из-за крещенских купаний в Курортном районе ограничат движение

В Курортном районе Петербурга частично ограничат движение из-за праздника Крещения Господня. Об этом сообщает городской комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

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В четверг, 19 января, с 10:00 до 00:00 на участке улицы Мосина от Приморского шоссе до улицы Воскова введут одностороннее движение.

Схемы ОДД и объезда на период проведения мероприятий доступны на сайте КРТИ.