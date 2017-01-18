На Life78 уволят больше половины сотрудников и изменят формат

Руководство петербургского телеканала Life78 уволило более половины сотрудников. Сокращения связаны с реорганизацией, которая сделает канал региональным корреспондентским пунктом федерального канала Life.

На общем сборе сотрудников канала, который прошел 17 января, руководство СМИ сообщило о намерении закрыть все отделы, кроме оперативного. Всего, по данным "Фонтанки.ру", уволят более 100 человек, в том числе корреспондентов, операторов, водителей и продюсеров. Они доработают до конца января, части руководителей петербургского канала предложили работу в Москве.

При этом портал FlashNord со ссылкой на источник привел другие данные. Один из собеседников агентства сообщил, что во вторник "порядка 70-80% сотрудников узнали, что уволены с сегодняшнего дня [17 января]". Он добавил, что оставили часть продюсеров, операторов и водителей, а остальных уволили. Сообщается, что на канале работало около 450 человек.

Заместитель главного редактора телеканала Life78 Константин Придыбайло на своей странице в Twitter подтвердил, что штат сократился на 50%.

С февраля Life78 сменит формат. В эфире будут показывать федеральную версию Life и 10-минутные вставки вещания из Петербурга каждый час.

Слухи о закрытии петербургской версии Life, появившейся осеню 2015 года, возникли еще летом 2016 года. Глава медиахолдинга News Media Арам Габрелянов опровергал эту информацию и говорил, что петербургский канал — это выгодный проект и его будут развивать по сценарию московского Life.

В конце декабря 2016 года свое вещание прекратило "Радио Балтика". Оно входило в холдинг News Spb, часть которого является и Life78. На волне "Балтики" после этого запустили звуковую версию телеканала Life78.

Также в декабре было уволено около половины сотрудников холдинга News Spb. Это было связано с экономией ресурсов. Руководства News Media предписало телеканалу Life78 отказаться от вещания из студий и заниматься только репортажными съемками.