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Заграничных болельщиков будут выдворять из России за беспорядки

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© Фото: ria.ru

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Соответствующие поправки содержатся в законопроекте об ужесточении наказания для спортивных фанатов.

Комитет Государственной думы РФ по государственному строительству и законодательству рассмотрит законопроект об ужесточении наказания для спортивных болельщиков за нарушение правил поведения на соревнованиях. Законопроект предусматривает ограничения не только для отечественных, но и зарубежных фанатов. Гостей России за нарушения предлагается выдворять из страны, сообщают "Известия".

Поправки в Кодекс об административных правонарушениях планируется принять перед Кубком конфедераций, который пройдет в России летом этого года. Авторы законопроекта учитывали опыт организаторов чемпионата Европы по футболу 2016 года, который проходил во Франции. Во время соревнования несколько российских болельщиков были выдворены за пределы страны из-за своего поведения. Некоторые из них были осуждены.

Согласно поправкам, будет введено понятие "грубое нарушение", что подразумевает правонарушения, создающие угрозу безопасности болельщиков и окружающих, а также нарушения, которые ведут к прекращению соревнования.

За нарушения будет предусмотрен штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. Кроме того, предусмотрены арест на 15 суток и запрет на посещение соревнований сроком от одного года до семи лет. За нарушение запрета посещать соревнования будет введен штраф в размере от 40 тыс. до 50 тыс. рублей, сейчас он составляет от 20 тыс. до 25 тыс. рублей.

В нынешнем виде статья 20.31 КоАП о наказании за нарушение правил поведения зрителей спортивных соревнований появилась в декабре 2014 года. За два года действия статьи было составлено более двух тысяч административных материалов, большая часть из которых коснулась футбольных матчей. Всего за 2014 и 2015 годы было оштрафовано 1382 болельщика на общую сумму более 4 млн. рублей.

При этом в 2015 году число использованной во время матча пиротехники выросло в 1,8 раза, а за нахождение в пьяном виде на соревновании к ответственности было привлечено на 12% человек больше, чем в 2014.

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