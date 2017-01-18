Петербургские автобусы Lux Express снова поедут в Хельсинки и Таллин

Петербургские автобусы Lux Express снова выйдут на маршруты, связывающие Петербург с Хельсинки и Таллином. Ространснадзор восстановил лицензию на осуществление международных автобусных перевозок ЗАО "Евролайнс".

"Компания досрочно устранила обнаруженные в ходе проверки Ространснадзора недочеты", — заявил генеральный директор ЗАО "Евролайнс" Райт Реммель. Глава компании добавил, что в этом году ЗАО "Евролайнс" отмечает свое 20-летие в России, и выразил надежду, что "и третий десяток будет успешным".

Действие лицензии на международные перевозки пассажиров предприятием ЗАО "Евролайнс", которое зарегистрировано в России и входит в Lux Express Grupp, было приостановлено 2 января в связи с недочетами в деятельности предприятия. Сообщалось, что среди нарушений числятся периодичность медосмотров водителей, отсутствие учета предварительных медосмотров, отсутствие документов по выявлению алкоголиков и наркоманов в водительской среде, отсутствие контроля за режимом и отдыхом водителей. В связи с отзывом лицензии в логистику Lux Express пришлось внести изменения - временно автобусы по маршруту Таллин - Петербург ходили по измененному расписанию.

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