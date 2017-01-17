У "Парнаса" открыли бесплатный каток

В Выборгском районе открыли бесплатный каток. Он появился на территории жилого комплекса "Северная долина", который расположен рядом со станцией метро "Парнас". Торжественное открытие прошло 14 января с участием представителей администрации Выборгского района.

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Фото: sevdol.ru

Каток, созданный компанией "Главстрой-СПб" и СПАО "Ингосстрах", работает ежедневно с 10:00 до 23:00. Прокат коньков на нем не предусмотрен. С окончанием зимнего сезона площадку размером 800 кв. м будут использовать для игры в футбол.

На прошлой неделе стало известно, что до конца зимы будет работать бесплатный каток в пассажирском порту, который впервые открылся для прошедшей туристической рождественской ярмарки.