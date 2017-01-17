Российские ученые обнаружили ген депрессии

Новосибирские ученые обнаружили ген, который отвечает за развитие депрессии. Специалисты федерального исследовательского центра "Институт цитологии и генетики" в своем исследовании использовали новейшие методы генетического анализа. Благодаря этому ген был обнаружен в ходе изучения геномов, полученных от голландского центра "Эразмус" в Роттердаме, где занимаются изучением депрессии, сообщает "Русская Планета".

Ученые доказали, что ген депрессии развивается так же, как и ген шизофрении. Отмечается, что для шизофрении уже установлены десятки генов, которые контролируют возникновение и развитие этого заболевания. Специалистам предстоит найти надежный ген, который будет отвечать за возникновение гена депрессии.