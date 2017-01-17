Бесплатный интернет в петербургских автобусах останется до марта

Тестирование бесплатного Wi-Fi в петербургских автобусах продлили до марта. Соответствующее решение приняли "Пассажиравтотранс" и компания NETBYNET.

Пользоваться бесплатным интернетом могут пассажиры автобусов, которые ходят по маршрутам № 39 и № 39Э от станции метро "Московская" до Пулково. Для получения доступа в сеть необходимо авторизоваться с помощью номера мобильного телефона. Это достаточно сделать один раз, после чего подключение будет происходить автоматически.

Бесплатный интернет появился в автобусах по двум маршрутам еще в августе 2016 года. В настоящее время специалисты анализируют востребованность бесплатного Wi-Fi среди пассажиров. После завершение тестирования будет принято решение о судьбе проекта.