Глава СКР посмертно наградил медалью Доктора Лизу

Накануне, 16 января, в Москве прошла церемония прощания с Елизаветой Глинкой, известной как Доктор Лиза.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин посмертно наградил Елизавету Глинку медалью СКР "За чистоту помыслов и благородство дел".

"Мы помним все, что Доктор Лиза сделала на этой земле во имя добра и справедливости и горько скорбим об утрате, думая о том, сколько добрых дел не успела завершить. Она любила жизнь и от чистого сердца на пределе возможностей помогала нуждающимся эту жизнь спасти и сохранить", — написал Бастрыкин на своей странице в Facebook.

Глава СКР добавил, что Следственный комитет продолжит тесное взаимодействие с благотворительным фондом Глинки "Справедливая помощь", "вновь и вновь спасая детей, стариков и женщин из зон вооруженных конфликтов и карая преступников, попирающих основополагающие человеческие ценности".

Крушение Ту-154 в Черном море: главное об авиакатастрофе

Елизавета Глинка, известная под именем Доктор Лиза, скончалась 25 декабря 2016 года при крушении самолета Ту-154 Министерство обороны России. На борту лайнера находились 92 человека, в катастрофе никто не выжил.

Накануне, 16 января, в Москве прошла церемония прощания с Глинкой, военнослужащими и журналистами, скончавшимися при крушении самолета.

Ранее Государственная дума России подержала идею учреждения награды в честь Доктора Лизы.