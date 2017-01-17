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Орден меченосцев потребовал вернуть себе Выборгский замок

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© Фото: pikabu.ru

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Соответствующее заявление на латыни рыцари прислали депутату ЗакСа Ленинградской области Владимиру Петрову.

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров получил письмо, в котором содержится требование о передаче Выборгского замка Ордену меченосцев-крестоносцев. Документ написан на латыни и подписан именем магистра Ордена Фольквина фон Наумбург цу Винтерштеттена. Об этом депутат сообщил на своей странице в Facebook.

В заявлении сказано, что "Орден внимательно следит за развитием истории вокруг передачи великолепного храма святого Исаака Далматского [Исаакиевский собор] под крыло нашей Матери-Церкви [Русская православная церковь]". Представители Ордена добавили, что они "одобряют действия местного графа, решившегося на такой шаг и принявший на себя ответственность перед Господом".

По словам магистра Ордена, ситуация с передачей Исаакиевского собора в ведение РПЦ воодушевила рыцарей потребовать возвращения себе Выборгского замка, "жемчужины Ордена". Депутата Петрова рыцари попросили посодействовать в "устранении исторической несправедливости" и помочь как можно скорее вернуть замок Ордену.

Владимир Петров заявил, что, несмотря на признаки несерьезности заявления, он посчитал необходимым дать делу официальный ход. Депутат направил соответствующие документы руководству Ленинградской области.

Фото: facebook.com/Vladimir.S.Petrov
 

На минувшей неделе губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что вопрос передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви решен. Это действие вызвало массу споров в обществе, подробнее об этом можно узнать в большом материале "Санкт-Петербург.ру".

 

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