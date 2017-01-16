Хулиганов, заблокировавших двери в вагоне метро, будет искать полиция

Петербургский метрополитен обратился в полицию за помощью в поиске хулиганов, которые припятствовали закрытию дверей в поезде.

"Из опубликованного видеоролика видно, что осуществившие блокировку дверей пассажиры имеют представление о системе работы автоматики дверей в поездах метро и приложили все усилия для того, чтобы заблокировать их таким образом, чтобы машинист не получил оповещения о блокировке", — сообщается на официальной странице городского метрополитена в Facebook.

Действия хулиганов предусматривают признаки нарушения пункта 9.22 правил пользования метрополитеном (пассажирам запрещается открывать двери вагона во время движения поезда, препятствовать их открытию и закрытию на остановках, задерживать отправление поезда со станции).

Руководство петербургской подземки просит пассажиров не относиться равнодушно к подобным действиям и сообщать об этом работникам метрополитена на станциях или с помощью связи "пассажир-машинист" в вагонах поезда.

В воскресенье, 15 января, два молодых человека заблокировали двери вагона на станции метро "Лесная". В социальных сетях появилось видео, где неизвестные держат двери открытыми, а поезд в это время продолжает движение.