На Софийской улице затруднилось движение из-за прорыва трубы

У дома № 57 по Софийской улице прорвало трубу. О коммунальной аварии на пересечении улицы с проспектом Славы сообщили очевидцы в социальных сетях. Происшествие затруднило движении на Софийской улице.

Прорыв трубы диаметром 900 мм случился еще три дня назад, 10 января. Представители "Водоканала" заявили, что работы решили перенести на выходные из-за повышенного потока автомобилей в районе аварии, сообщает "Фонтанка.ру".

Устранением аварии займутся сегодня, 13 января, после 23:00. Сотрудники планируют завершить работы к утру субботы, 14 января.

Фото: vk.com/spb_today