Картина дня: Исаакиевский собор, Марат Оганесян и метро "Ломоносовская"

За прошедшие сутки, по версии "Монитора", самой обсуждаемой новостью стала акция протеста петербуржцев против передачи Исаакиевского собора РПЦ.

На встрече с петербуржцами депутат Законодательного собрания Борис Вишневский сообщил, что митинг против передачи Исаакиевского собора РПЦ планируют провести 28 января.

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Собрание прошло сегодня вечером, 13 января, непосредственно около собора, на нее пришли около 300-350 человек, фотографии произошедшего можно посмотреть здесь. Кроме Вишневского на встрече также выступили депутаты Максим Резник и Алексей Ковалев. Кроме трех парламентариев, заявку на митинг также подписал Андрей Пивоваров.

Предполагается, что митинг под лозунгом "В защиту конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям" пройдет на Марсовом поле в субботу, 28 января, с 13 до 15 часов. В заявке указана цифра в пять тыс. человек, однако Вишневский заявил, что надеется на большее количество неравнодушных жителей Северной столицы.

"Есть вещь о которой особо не рассказывают - если Исаакий передадут церкви, то музей оттуда должен быть выселен, но у музея ГМП "Исаакиевский собор" единственным экспонатом, который он показывает, является сам собор, он больше ничего не демонстрирует, музей не может существовать без собора", - отметил Вишневский.

Кроме митинга, по словам Вишневксого, в понедельник, 16 января, депутат подаст первый иск в суд. Парламентарий попробует оспорить появившееся вчера распоряжение комитета имущественных отношений об утверждении плана передачи собора церкви.

"У меня такое ощущение, что нас держат за полных идиотов, три дня назад официальный представительно петербургской епархии нам заявил, что новая заявка на передачу Исаакия РПЦ еще не подавалась, при этом вчера на пресс-конференции Епископ Тихон (Шевкунов) говорит, что после крещения РПЦ будет подавать новую заявку, то есть заявки нет, а 30 декабря решение по ней уже было принято", - недоумевает Вишневский.

Второй популярной новостью, по версии "Монитора", стало сообщение о том, что бывшему вице-губернатору Оганесяну продлили арест.

Смольнинский районный суд Петербурга продлил срок ареста бывшего вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна на четыре месяца. По ходатайству Следственного комитета России Оганесян останется под стражей до 9 мая 2017 года.

"Суд приходит к выводу, что Оганесян, находясь на свободе, может повлиять на свидетелей, имеет реальную возможность покинуть РФ и скрыться от следствия", — передает ТАСС слова судьи Олеси Буланой.

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Сегодня, 13 января, на заседании Смольнинского суда Оганесяну потребовалась помощь медиков, ему вызывали скорую.

Бывший вице-губернатор Петербурга был задержан в ходе расследования уголовного дела о хищении 50 млн рублей при строительстве "Зенит-арены". Узнать подробнее о деле Оганесяна, а также о том, за что его не любили и застройщики, и градозащитники и как ситуацию прокомментировали политики, можно в материале "Санкт-Петербург.ру".

Третьей популярной новостью, по версии "Монитора", стало сообщение о том, что вход на станцию метро "Ломоносовская" временно ограничат.

Вход на станцию метро "Ломоносовская" временно ограничат. Об этом сообщается на официальном сайте ГУП "Петербургский метрополитен".

Режим работы наземного вестибюля станции будет изменен в связи с модернизацией эскалаторов, отметили в пресс-службе подземки.

Вход на станцию будет ограничен с 18 января по 27 февраля 2017 года по рабочим дням с 07:50 до 08:50 часов.

В петербургском метрополитене просят пассажиров учитывать факт проведения работ по модернизации эскалаторов и заранее планировать маршрут поездок.

Самыми оперативными за сутки стали: "Петербургский Дневник", "Петербургский Водитель", "Фонтанка.ру".