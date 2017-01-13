Последствия грядущего снегопада в Петербурге уберут тысяча дворников и 800 машин

Последствия грядущего снегопада в Петербурге будут чистить около тысячи дворников и 800 единиц техники. На улицы города выедут подметательные машины, грейдеры, роторы, погрузчики и самосвалы. При необходимости количество техники оперативно увеличат, сообщается на сайте Смольного. Усиленный режим работы продлится до завершения снегопадов/

Всего в Старый Новый год, в ночь с 13 на 14 января, ожидается до 13 см снега. Сильный снегопад пройдет утром и днем в субботу, 14 января. Главный синоптик города Александр Колесов добавил, что к субботе "можно готовить санки и ватрушки".