Открывшиеся после реконструкции перехватывающие парковки в Петербурге заполнены лишь на 40%

Парковки у станций метро "Площадь Александра Невского" и "Ладожская", открывшиеся на минувшей неделе после реконструкции, не пользуются спросом у водителей Петербурга. По данным Piter.TV, автостоянки заполнены лишь на 40%, при этом тротуары рядом с ними забиты машинами.

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В настоящее время парковки работают в двух режимах: платный и режим "перехвата". В период реконструкции на стоянках установили видеокамеры, стойки въезда и выезда, а также терминалы оплаты.

В течение 2017 года перехватывающие парковки планируют открыть в 12 районах города. Сейчас в городе есть 13 перехватывающих парковок.