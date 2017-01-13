Петроградскую сторону частично перекроют из-за пуска часов в Нахимовском училище

На Петроградской стороне Петербурга в субботу, 14 января, будет частично ограничено движение для автотранспорта. Изменение движения транспорта связано с торжественным пуском часов на главном корпусе Нахимовского военно-морского училища.

В период с 11:00 до 13:00 для движения закроют Петровскую набережную на участке от Мичуринской улицы до Петроградской набережной, а также Петроградскую набережную на промежутке от Петровской набережной до Пеньковой улицы, сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Схемы ОДД и объезда на период проведения мероприятий доступны на сайте КРТИ.