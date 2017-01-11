Госдума подержала в первом чтении декриминализацию семейных побоев

Государственная дума России приняла в первом чтении законопроект, исключающий из Уголовного кодекса наказание за побои в отношении близких лиц. За законопроект проголосовали 368 депутатов, один — против, еще один воздержался.

Законопроект предлагает переквалифицировать побои близких родственников из преступлений в административные правонарушения. За подобные действия к уголовной ответственности предлагается привлекать только в случае, если правонарушение совершено два и более раза в течение года.

Ко второму чтению депутаты от КПРФ собираются внести поправки, которые сохранят уголовную ответственность за побои в отношении детей, беременных женщин и лиц, находящихся в беспомощном состоянии, сообщает РИА "Новости".

Президент России Владимир Путин летом 2016 года подписал закон, который перевел побои, нанесенные неблизким людям, из преступлений в разряд административных правонарушений.

Отмечается, что побоями считаются действия, причинившие физическую боль, но не приведшие к кратковременному расстройству здоровья и утрате трудоспособности.