Суд арестовал обвиняемого в убийстве пассажира на "Площади Александра Невского"

Смольнинский районный суд Петербурга арестовал на два месяца гражданина Киргизии, который обвиняется в убийстве пассажира метро на станции "Площадь Александра Невского". С ходатайством о заключении под стражу сегодня, 11 января, обратился следователь отдела Центрального района ГСУ СК, сообщает "Фонтанка.ру".

Накануне, 10 января, под колесами поезда на станции метро погиб 22-летний гражданин Узбекистана. С платформы его столкнул знакомый, вместе с которым они якобы дурачились. Следственный комитет по факту смерти пассажира возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Сегодня полицейские задержали 22-летнего гражданина Киргизии Маматалиева по подозрению в убийстве, позднее ему предъявили обвинение в убийстве.