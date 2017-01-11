В Петербурге 12 января ожидается усиление ветра

В четверг, 12 января, в Петербурге ожидается усиление ветра. Скорость порывов юго-восточного ветра будет 7-12 м/с, а местами возрастет до 15 м/с.

Такое усиление ожидается и ночью 14 января, сообщает ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

ГУ МЧС советует петербуржцам:

1) При усилении ветра убирать с балконов все вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком; плотно закрыть окна, двери, чердачные люки.

2) Машину поставить в гараж, а при отсутствии гаража припарковать автомобиль подальше от деревьев, а также вдали от слабо укрепленных конструкций.

3) Находясь на улице, избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

4) Если при нахождении на улице электрический провод, оборвавшись, упал вблизи от вас - выходить из зоны поражения током мелкими шажками или прыжками (держа ступни ног вместе), чтобы избежать поражения шаговым напряжением.