У "Площади Александра Невского" открыли обновленную перехватывающую парковку

У станции метро "Площадь Александра Невского" открылась перехватывающая парковка. Стоянка у дома № 30 по Синопской набережной была закрыта на реконструкцию.

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В рамках работ на парковке были установлены система видеонаблюдения, терминал автоматизированной оплаты парковки, шлагбаум, стойки въезда-выезда и электронное табло, на котором в режиме реального времени отображается количество свободных мест на автостоянке. Реконструкцию проводило ООО "ШТРИХ-М СПб" по государственному контракту с СПБ ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга", сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

В начале недели, 9 января, после реконструкции для водителей открылась перехватывающая парковка у метро "Ладожская". У дома № 65 по Заневскому проспекту, установили систему видеонаблюдения, терминал автоматизированной оплаты парковки, шлагбаум, стойки въезда-выезда и электронное табло.