Реальная стоимость "Зенит-арены" превышает официальную на 5,2 млрд рублей

Реальная стоимость стадиона "Зенит-арена" составляет 48 млрд рублей, что превышает официальные сметы в 42,8 млрд рублей на 5,2 млрд. Такие данные приводит "Фонтанка.ру". Подсчеты были проведены на основе открытых источников — информация указана на сайте комитета финансов и на сайте госзаказа.

Такая сумма взялась из-за того, что Смольный дважды оплатил работы стоимостью 3,6 млрд рублей. В первый раз эти средства получила компания "Трансстрой", бывший генподрядчик стадиона на Крестовском острове. После расторжения контракта "Трансстрой" не вернул деньги, а правительство Петербурга заплатило эту же сумму "Метрострою", новому генподрядчику работ.

Также Смольный потратил миллиард рублей на допущенный брак. Эти средства правительство надеялось отсудить у "Трансстроя". Некоторые работы, художественная подсветка и подключение к сетям, не входят в расчеты правительства Санкт-Петербурга.

Лишние 5,2 млрд рублей или их часть смогут вернуться в бюджет города если Смольный выиграет суд у "Трансстроя". При этом экс-генподрядчик оценивает свои убытки в 6,9 млрд рублей. Ожидается, что суд продлится несколько лет, после которых и станет известна окончательная стоимость стадиона на Крестовском острове.

В понедельник, 9 января, сообщалось, что Смольный заключил еще один контракт с "Метростроем" на сумму 2 млрд рублей. Позднее в правительстве Петербурга заявили, что это не увеличило стоимость строительства "Зенит-арены", так как средства на новый контракт были учтены в бюджете еще весной 2016 года.

В конце декабря стало известно, что комитет по строительству Петербурга продлил основной контракт с "Метростроем" до 31 марта 2017 года, так как подрядчик не успел сдать работы на 4,8 млрд рублей при общей сумме контракта 5,3 млрд рублей. Тогда же Смольный заключил с "Метростроем" еще один контракт, сумма которого составила 950 млн рублей. Эти деньги предназначены для установки на стадионе системы безопасности и контроля доступа, прокладки сетей и отладки электронных приборов.

Официально "Метрострой" объявил об окончании строительства "Зенит-арены" 26 декабря. Через три дня Ростехнадзор выдал "Зенит-арене" заключение о соответстви. Окончательные работы на стадионе завершатся к 1 мая.