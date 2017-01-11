  • 11 Январь 2017
USD 12.01.2017 60.1614 0.2081
USD ММВБ 13:17 60.06200  
EUR 12.01.2017 63.5184 -0.0261
EUR ММВБ 13:17 63.2890  
Нефть($) .. +
Нефть(p) .. 0.00 +0.00

Реальная стоимость "Зенит-арены" превышает официальную на 5,2 млрд рублей

Автор:


© Фото: iproxy.brainspace.com

Темы дня

По официальным данным Смольного, строительство стадиона на Крестовском острове обошлось в 42,8 млрд рублей.

Реальная стоимость стадиона "Зенит-арена" составляет 48 млрд рублей, что превышает официальные сметы в 42,8 млрд рублей на 5,2 млрд. Такие данные приводит "Фонтанка.ру". Подсчеты были проведены на основе открытых источников — информация указана на сайте комитета финансов и на сайте госзаказа.

Такая сумма взялась из-за того, что Смольный дважды оплатил работы стоимостью 3,6 млрд рублей. В первый раз эти средства получила компания "Трансстрой", бывший генподрядчик стадиона на Крестовском острове. После расторжения контракта "Трансстрой" не вернул деньги, а правительство Петербурга заплатило эту же сумму "Метрострою", новому генподрядчику работ.

Также Смольный потратил миллиард рублей на допущенный брак. Эти средства правительство надеялось отсудить у "Трансстроя". Некоторые работы, художественная подсветка и подключение к сетям, не входят в расчеты правительства Санкт-Петербурга.

Лишние 5,2 млрд рублей или их часть смогут вернуться в бюджет города если Смольный выиграет суд у "Трансстроя". При этом экс-генподрядчик оценивает свои убытки в 6,9 млрд рублей. Ожидается, что суд продлится несколько лет, после которых и станет известна окончательная стоимость стадиона на Крестовском острове.

В понедельник, 9 января, сообщалось, что Смольный заключил еще один контракт с "Метростроем" на сумму 2 млрд рублей. Позднее в правительстве Петербурга заявили, что это не увеличило стоимость строительства "Зенит-арены", так как средства на новый контракт были учтены в бюджете еще весной 2016 года.

В конце декабря стало известно, что комитет по строительству Петербурга продлил основной контракт с "Метростроем" до 31 марта 2017 года, так как подрядчик не успел сдать работы на 4,8 млрд рублей при общей сумме контракта 5,3 млрд рублей. Тогда же Смольный заключил с "Метростроем" еще один контракт, сумма которого составила 950 млн рублей. Эти деньги предназначены для установки на стадионе системы безопасности и контроля доступа, прокладки сетей и отладки электронных приборов.

Официально "Метрострой" объявил об окончании строительства "Зенит-арены" 26 декабря. Через три дня Ростехнадзор выдал "Зенит-арене" заключение о соответстви. Окончательные работы на стадионе завершатся к 1 мая.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    «От звезды до воды»: лучшие гадания на Святки

    «Санкт-Петербург.ру» отобрал самые правдивые гадания на судьбу и суженого.

    читать далее →

    Романтика льда: топ-5 ночных катков Петербурга

    Прокатиться по льду на коньках — большое удовольствие, но днем не всегда на это есть время. Кроме того, ночное катание, несомненно, дарит ощущение романтики. "Санкт-Петербург.ру" сделал список лучших катков городка, где любой желающий сможет покататься ночью.

    читать далее →

    Деревья и скрипучий снег: топ-7 лыжных трасс в окрестностях Петербурга

    Оборудованные лыжные трассы различной протяженности и сложности прохождения.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кошелек в смартфоне: как работают бесконтактные платежи

    С каждым днем все большее число людей оплачивают покупки с помощью смартфонов. «Санкт-Петербург.ру» узнал, как работают платежи с мобильных устройств, и составил список популярных способов бесконтактной оплаты

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Жизнь на скоростях: 1000 и одно удовольствие использования высокоскоростного интернета

    Креативный директор «Санкт-Петербург.ру» Юрий Строфилов вместе с компанией «МегаФон» тестируют LTE Advanced на Iphone 7.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Под камнем сим: экскурс в историю петербургских кладбищ

    Образы, украшающие надгробия, практически никогда не являются просто декором, а имеют сакральный смысл. Прогуляемся же по старым петербургским погостам, послушаем, о чем поведают камни.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    10.01.17
    Где найти для интернет-магазина Окей промокод на скидку до 50%?
    28.12.16
    Выкуп автомобилей: оперативно, удобно, выгодно
    28.12.16
    Современная работа в спортмастере для вас
    27.12.16
    В Preply рассказали о преподавании английского по скайпу
    27.12.16
    Где в Питере найти лучший подарок к Новому году?
    26.12.16
    Офисная мебель: основные критерии выбора
    23.12.16
    Выбираем надежные межкомнатные двери
    23.12.16
    Когда нужна компьютерная помощь

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2016. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой