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Картина дня: Исаакиевский собор и новые игроки "Зенита"

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© Фото: vladtime.ru

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Что будет с Исаакиевским собором после передачи его церкви и какие новые игроки перешли в "Зенит".

За прошедшие сутки, по версии "Монитора", самой обсуждаемой новостью стало заявление Полтавченко о том, что вопрос передачи Исаакиевского собора РПЦ решен. Среди петербургских СМИ первыми об этом написали: "Фонтанка.ру" в 20:05, "Шум.ру" в 20:15, "Санкт-Петербург.ру" в 20:16.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что вопрос о передаче Исаакиевского собора в ведение Русской православной церкви решен. Полтавченко отметил, что при этом у собора останутся музейные функции.

"По договоренности между патриархом и мною собор сохранит музейно-просветительскую функцию", — передает ТАСС слова губернатора.

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Кроме того, глава Петербурга заявил, что доступ в собор будет обеспечен представителям всех конфессий. Губернатор также добавил, что Исаакиевский собор после передачи РПЦ будет содержаться за счет церкви.

Пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов сказал, что процесс передачи собора будет длительным. Экспонаты Исаакиевского собора являются музейной ценностью, поэтому для завершения процесса потребуется согласования Министерства культуры.

После нескольких лет обсуждений передачи Исаакиевского собора РПЦ в декабре 2016 года появились сообщения, что Георгий Полтавченко действительно собирается это сделать. Тем не менее, официального подтверждения слухов не было.

Второй популярной новостью, по версии "Монитора", стали сообщения о том что в "Зенит" перейду два новых игрока. 

О переходе Йоана Молло первыми в Петербурге написали: "Невские новости" 9 января в 21:55, "Фонтанка.ру" 10 января в 10:40, "Санкт-Петербург.ру" 10 января в 11:00.

О переходе Сергея Зуйкова первыми среди СМИ в Петербурге 10 января написали: "Фонтанка.ру" в 17:45, "Мой Район" в 18:15.

Французский полузащитник футбольного клуба "Крылья Советов" Йоан Молло официально перешел в "Зенит". Об этом сообщает пресс-служба самарской команды.

"Минувшим летом у меня была возможность двигаться дальше, но я вернулся в Самару, потому что на тот момент не чувствовал, что готов к такому шагу. Сейчас же готовность ощущаю", – заявил Молло в прощании с болельщиками "Крыльев".

Днем ранее, 9 января, стало известно, что Молло проходил медосмотр вместе с вышедшими из отпуска игроками "Зенита" по итогам которого футболист должен подписать контракт с сине-бело-голубыми.

По неофициальным данным, француз перешел в "Зенит" за 3,5 млн евро, а его зарплата составит 2 млн евро в год. В конце 2016 года в "Зенит" также перешел другой игрок "Крыльев" защитник Ибрагим Цаллагов.

Молло перешел в "Крылья Советов" в августе 2015 года из французского "Сент-Этьена" на правах аренды. Через год игрок подписал с "Крыльями" трехлетний договор. В чемпионате России нынешнего сезона полузащитник провел 12 матчей, забив один мяч.

Сегодня, 10 января, также стало известно, что "Зенит" приобрел нового защитника. Новичком в команде стал игрок астраханского "Волгаря" Сергей Зуйков. С петербургским клубом 23-летний футболист подписал контракт на 3,5 года.

Воспитанник "Локомотива" перешел в астраханский клуб в 2013 году. В текущем сезоне Футбольной национальной лиги Зуйков сыграл в 19 мачтах, в которых забил пять мячей. За молодежную сборную России игрок провел шесть встреч с 2014 года.

Третьей популярной новостью, по версии "Монитора", стало сообщение о том, что  

Самыми оперативными за сутки стали: "Петербургский Дневник", "Петербургский водитель" и "Фонтанка.ру".

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