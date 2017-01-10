Для болельщиков организуют бесплатный проезд по "маршрутам соревнований" Кубка Конфедераций

Болельщики во время Кубка Конфедераций по футболу, который пройдет летом 2017 года, смогут бесплатно перемещаться между городами, в которых будут проходить матчи турнира. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на заместителя министра транспорт РФ Николая Асаула.

Бесплатно ездить между Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью и Сочи смогут все любители футбола, которые приобретут билеты на матчи ЧМ и паспорт болельщика (Fan-ID). Подать заявку на бронирование бесплатных железнодорожных билетов в купейных вагонах можно будет с 17 января на специальном сайте. Зрители также смогут бесплатно ездить и в самих городах. Для этого в них создадут "маршруты соревнований", которые соединят транспортные объекты, стадионы и фан-зоны. По словам замминистра транспорта Асаула, Россия стала первой страной в истории международных соревнований по футболу, которая создала подобную сеть бесплатных маршрутов.

К чемпионату мира по футболу 2018 года в России запланировано 42 мероприятия по модернизации транспортных объектов. В частности, в рамках подготовки к ЧМ заработали новые терминалы аэропортов Волгограда, Самары, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга, а также модернизированы Внуково в Москве и Пулково в Петербурге. Была сдана в эксплуатацию дорога от Калининграда до границы с Польшей, были завершены работы на дороге до аэропорта в Саранске, а в самом Саранске началось движение на транспортной развязке, которая увеличивает пропускную способность других развязок. Главным мероприятием перед ЧМ-2018 станет открытие аэропорта Ростова-на-Дону. Он будет первым в истории современной России, который построили с нуля.

Кубок Конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля 2017 года. Первым матчем турнира станет игра между сборными России и Новой Зеландии, которая пройдет на петербургской "Зенит-арене".