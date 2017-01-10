На стенах Петербурга изобразили рулетки с последствиями игромании

Арт-группа "Явь" в Центральном районе Петербурга разместила свою новую работу. На этот раз художники провели акцию, посвященную открытию первого казино в Сочи и распространению азартных игр в интернете.

Активисты "Яви", обеспокоенные проблемами игромании, изобразили несколько игровых рулеток, на которых вместо чисел представлены возможные последствия подобного увлечения. Это, среди прочего, такие варианты как "потерял друзей", "ушла жена" "взял в долг" и другие малоприятные явления.

"Помимо положительного эффекта от налогов в бюджет, экономику региона ждет рост теневого оборота капитала, рост влияния криминальных структур, а также потратившиеся граждане, проигравшие свои средства. Казино выгодно эксплуатировать миф о везунчиках и исключительности, на самом же деле суровая правда жизни такова, что любой игрок с фортуной в конечном счете проигрывает", — заявили художники.

В конце декабря 2016 год арт-группа "Явь" нарисовала граффити с министром культуры РФ Владимиром Мединским и его противоречивыми цитатами.

Фото: арт-группа "Явь"