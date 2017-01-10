Съемки фильма перекроют движение в центре Петербурга

В центре Петербурга изменят движение транспорта в связи со съемками художественного фильма. В четверг, 12 января, и в пятницу, 13 января, в Северной столице будут снимать киноленту "Окрыленные", сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Ограничения движения:

12 января

с 10:00 до 15:00 будет закрыт отрезок нечетной стороны набережной реки Мойки от Невского проспекта до Певческого моста;

с 11:00 до 00:00 перекроют четную сторону набережной реки Мойки от Волынского переулка до Певческого моста;

с 15:00 до 00:00 для движения закроют Певческий мост.

13 января

с 09:00 до 13:00 ограничат движение по нечетной стороне набережной реки Мойки на участке от Аптекарского переулка до 2-го Садового моста;

с 16:00 до 00:00 будет закрыт отрезок набережой канала Грибоедова от Конюшенной площади до набережной реки Мойки.

Схемы ОДД и объезда на период проведения мероприятий доступны на сайте КРТИ.