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Съемки фильма перекроют движение в центре Петербурга

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Певческий мост
© Фото: upload.wikimedia.org

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В четверг, 12 января, и в пятницу, 13 января, в Северной столице будут снимать киноленту "Окрыленные".

В центре Петербурга изменят движение транспорта в связи со съемками художественного фильма. В четверг, 12 января, и в пятницу, 13 января, в Северной столице будут снимать киноленту "Окрыленные", сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Ограничения движения:

12 января

  • с 10:00 до 15:00 будет закрыт отрезок нечетной стороны набережной реки Мойки от Невского проспекта до Певческого моста;
  • с 11:00 до 00:00 перекроют четную сторону набережной реки Мойки от Волынского переулка до Певческого моста;
  • с 15:00 до 00:00 для движения закроют Певческий мост.

13 января

  • с 09:00 до 13:00 ограничат движение по нечетной стороне набережной реки Мойки на участке от Аптекарского переулка до 2-го Садового моста;
  • с 16:00 до 00:00 будет закрыт отрезок набережой канала Грибоедова от Конюшенной площади до набережной реки Мойки.

Схемы ОДД и объезда на период проведения мероприятий доступны на сайте КРТИ.

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